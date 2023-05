OSPA reapresenta 'Pink Floyd Sinfônico' neste final de semana

Em homenagem aos 50 anos do disco Dark Side of the Moon, da banda britânica Pink Floyd, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) irá reapresentar o concerto Pink Floyd Sinfônico neste sábado (20), às 17h, e no domingo (21), às 18h na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos já estão esgotados para os dois dias.

Ao todo, cerca de 150 artistas sobem ao palco para executar alguns dos maiores hinos do rock em arranjos sinfônicos criados especialmente para o espetáculo. Além da Orquestra completa, estará presente uma banda formada pelo guitarrista Johnny Macedo, o baixista Gabriel Nunes, o pianista Paulo Bergmann e o baterista Jorge Matte. Para os vocais, a OSPA conta com os cantores Rafa Gubert e Elisa Machado como solistas, além da potência das quase 100 vozes somadas do Coro Sinfônico da OSPA, do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola da OSPA. O diretor artístico e maestro titular da OSPA, Evandro Matté, comanda o espetáculo, que conta ainda com vídeos, iluminação e sonorização especial.