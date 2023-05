Chico César e Geraldo Azevedo chegam a Porto Alegre com turnê Volivoz nesta quinta-feira

Dois grandes cantautores da música popular brasileira, Chico César e Geraldo Azevedo, desembarcam em Porto Alegre com a aclamada turnê Violivoz, que chega ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), nesta quinta-feira (18), às 21h. Os ingressos estão à venda pelo site uhuu.com.br, com valores a partir de R$54,00.O espetáculo vem rodando o país desde outubro de 2021, sempre com apresentações esgotadas, e já foi assistido por mais de 100 mil pessoas. No show, o paraibano Chico e o pernambucano Geraldo, dois compositores nordestinos de diferentes gerações, apresentam releituras dos maiores clássicos de suas carreiras. Como o título do espetáculo sugere, Violivoz é apresentação construída somente com os violões e vozes dos dois artistas. Mas tem clima muitas vezes eletrizante, diferindo-se da suavidade em geral vista nos shows acústicos, com os dois artistas fazendo performances instrumentais arrebatadoras.No repertório, clássicos do cancioneiro dos dois artistas, como Dia Branco, Deus Me Proteja, Moça Bonita, Onde Estará o Meu Amor, Bicho de 7 Cabeças e Mama África, além das duas canções inéditas compostas pela dupla especialmente para a turnê, Nem na Rodoviária e Tudo de Amor.