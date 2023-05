Paulinho Parada apresenta noite de chorinhos e clássicos do samba no Boteco Matita

Nesta quinta-feira (18), às 21h, o musicista Paulinho Parada se apresenta no Boteco Matita (rua João Alfredo, 626). A noite musical terá dois blocos com canções clássicas de Zé Ketti, Caetano Veloso, Geraldo Pereira e chorinhos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Plauto Cruz. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 15,00. Além da presença de Parada, o artista convida o flautista Marcus Torquato e o músico Maidana (que canta e toca pandeiro), para tocar chorinhos e sambas. Doutorando em Música pela Ufrgs, Paulinho Parada dedica-se à composição de canções, além de pesquisas sobre músicos da noite de Porto Alegre e a canção na cidade. Reconstituiu a obra do flautista Plauto Cruz e resgata a obra de Luiza Hellena, Velha Guarda da Praiana e Durque Costa Cigano.