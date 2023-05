O projeto Canção e Poesia chega à quarta edição no Meme Estação Cultural

Nesta sexta-feira (19), às 20h30min, o Meme Estação Cultural (rua Lopo Gonçalves, 176) recebe a quarta edição do Canção e Poesia. Nesta edição, as poetas Cátia Simon, Malu Baumgarten, Maria Alice Bragança e Manuela Dipp, dividem o palco com Maíra Baumgarten, Cado Selbach, Toneco da Costa e Roberto Bisotto, fazendo show intimista em que a escolha de seus repertórios traz consigo uma costura em comum que remete à força das canções. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 25,00. No repertório estão clássicos do samba como Lamento/Murmúrio, de Luís Antônio e Djalma Ferreira; Aperto de Mão, de Dino Sete Cordas; Vela o Breu, de Paulinho da Viola; O Samba e o Tango, de Amado Regis, e ainda a força das composições de Caetano Veloso, como Janelas Abertas n° 2 e Força Estranha. Tem, ainda, Angela Ro Ro, Chico Buarque e Fernando Brant, entre tantas outras poéticas composições da música brasileira.