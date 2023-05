Romero Lubambo, um dos ícones do jazz, se apresenta no Santander Cultural nesta quinta (18)

O Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028) recebe, nesta quinta-feira (18), uma das maiores referências internacionais do jazz e da música instrumental brasileira, Romero Lubambo. O show integra o projeto Mundo do Violão, que está sendo realizado ao longo do ano, mostrando os diferentes gêneros e estilos nos quais este instrumento tem destaque. O evento acontece a partir das 19h e tem ingressos a partir de R$ 25,00 pelo site da casa. O segundo espetáculo do projeto traz Romero Lubambo, que tem mais de 50 anos de carreira e vive desde 1985 nos Estados Unidos. O artista já tocou ao lado de nomes como Al Jarreau, Dianne Reeves, Herbie Mann, Paquito D'Rivera e Flora Purin, entre outros grandes nomes do jazz mundial. Lubambo vêm com seu quarteto, formado por Christiano Caldas (piano), Lincoln Cheib (bateria) e Eneias Xavier (baixo). Nascido no Rio de Janeiro, Romero tem grande parte da sua família de origem nordestina. Portanto, a música popular brasileira, de norte a sul do país, está desde cedo na sua vida musical. Ao mesmo tempo, Romero estudou violão clássico por 5 anos, o que lhe abriu as portas para o mundo da música erudita. Nos últimos 35 anos, Romero Lubambo tem vivido em Nova York, o que lhe proporciona um grande contato com o Jazz e blues, além de conviver e tocar com alguns nomes que são referência nesses segmentos musicais.