Instituto CPFL comemora 20 anos com concerto da Orquestra Jovem do RS nesta quinta (23)

O Instituto CPFL, plataforma de investimento social do Grupo CPFL Energia, completa 20 anos em 2023 e vai celebrar a data reunindo a frente que apoia projetos sociais, CPFL Jovem Geração, e a já consagrada frente Café Filosófico CPFL. O evento acontece nesta quinta-feira (23), às 19h30min, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada gratuita, o evento apresenta um concerto com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) seguido de uma gravação especial do Café Filosófico CPFL, que também comemora duas décadas de história.A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul vai apresentar trechos de dois clássicos: L'amour est un oiseau rebelle, da Ópera Carmen de Bizet e Sinfonia nº 25, de Mozart, que foi tema do filme Amadeus - longa de 1984 que ganhou diversas premiações, incluindo Oscar de melhor filme. Sob a regência do Maestro Telmo Jaconi, a composição conta com 16 músicos, sendo 7 violinos, 2 violas, 1 oboé, 1 contrabaixo, 1 flauta, 1 clarinete, 1 fagote e 2 violoncelos.A OJRS faz parte das atividades educativas da Fundação Pão dos Pobres, instituição criada há 128 anos que, atualmente, atende 1,4 mil crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. A iniciativa, que tem apoio do Instituto CPFL através da frente CPFL Jovem Geração, potencializa o desenvolvimento integral dos beneficiados por meio de práticas socioassistenciais.