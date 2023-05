Lô Borges, Flavio Venturini e Beto Guedes se reúnem no palco do Araújo Vianna

Três grandes nomes da música brasileira se reúnem no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) para revisitar suas carreiras e celebrar a canção de Minas Gerais. Tocando sucessos da música mineira como Um Girassol Da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul e Céu de Santo Amaro, Lô Borges, Flavio Venturini e Beto Guedes se apresentam nesta quinta-feira (18), às 21h. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 210,00.A música mineira, celebrada pelos quatro cantos do mundo, ganhou vitrine ímpar no início dos anos 70 com o lançamento do icônico Clube da Esquina, álbum que consagrou uma safra primorosa de compositores e letristas do estado. A história cuidou de guardar um lugar muito especial para todos estes ídolos que hoje são celebrados Brasil e mundo afora. E foi pensando justamente nisso que surgiu o desejo de reunir três das maiores referências dessa preciosa geração no mesmo palco. O projeto, idealizado por Barral Lima, visa não somente celebrar a obra-prima que esses artistas deixaram como marca na história musical do país, como também destacar as parcerias entre eles e suas novas composições.