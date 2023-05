Entre o humano e o selvagem

Vencedor do prêmio norueguês Ibsen Scope, o espetáculo Instinto, do grupo gaúcho Coletivo Projeto Gompa, estreia em Porto Alegre como um dos principais destaques do 17ª Festival Palco Giratório Sesc. A montagem será exibida nesta quinta e sexta-feira, às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75). A produção também estará em cartaz de 2 a 4 de junho, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/n). Ingressos, a partir de R$ 20,00, no site do Sesc.

Dirigida por Camila Bauer e com dramaturgia de Giuliano Zanchi, a peça é baseada na obra Brand do renomado dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828-1906). Nessa adaptação, os atores Alexsander Vidaleti, Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz atuam como macacos enjaulados. Utilizando máscaras de látex que cobrem a cabeça inteira, o elenco interage com uma estrutura cenográfica metálica criada por Élcio Rossini, que também assina os vídeos projetados no palco.