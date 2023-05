Egisto dal Santo lança novo álbum em show no Ocidente

Nesta quinta-feira (18), às 21h, Egisto dal Santo lança seu mais recente disco e faz show de gravação de um novo álbum no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). Paris Hotel é o 34º produto musical do artista, e foi concebido em homenagem ao músico Bebeco Garcia, de quem Egisto foi braço direito durante mais de uma década. O show vai contar com três bandas distintas e terá no repertório canções significativas da carreira, que serão registradas ao vivo para um novo lançamento. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por a partir de R$ 25,00.