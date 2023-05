Verba demandada pelo Festival de Cinema de Gramado à LIC será utilizada em projetos de outros municípios

Gramadotur de que - Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul (CEC-RS) emitiu nota à comunidade cultural sobre o tema. Após o anúncio dade que - sem poder contar com os recursos da LIC - a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado será mais compacta , emitiu nota à comunidade cultural sobre o tema.

Assinado pela presidente do órgão, Consuelo Vallandro, o documento referiu "alguns fatos sobre os quais a nota do Festival é omissa". Segundo o texto, de janeiro a abril deste ano, o CEC-RS avaliou 385 projetos que, somados, demandavam mais de R$ 107 milhões na linha de financiamento Artes e Economia Criativa. "Já os recursos autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura para o período alcançaram apenas R$ 20 milhões, ficando, portanto, muito aquém da demanda", justifica a nota. "Demanda esta que alcançou, em 2022, o recorde de 1.145 projetos inscritos. Não cabe, evidentemente, qualquer responsabilidade ao CEC-RS sobre estes fatos."

Ainda de acordo com o órgão, que entre outras missões, é responsável por estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural no Estado, na última rodada, em abril, o Festival de Cinema de Gramado concorreu com outros 77 projetos. "Os recursos disponíveis permitiram aprovar apenas 13. É correto afirmar que o projeto recebeu nota máxima" (conforme manifestação da Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização dos eventos da cidade serrana), "porém outros 36 também receberam a mesma nota (5)", continua o texto.

Segundo o documento do CEC-RS, o critério de desempate, foi, então, priorizar aqueles projeto que têm local de realização nos municípios menos contemplados nos últimos 12 meses. "Os (projetos) aprovados irão beneficiar 29 municípios de oito regiões funcionais" - e Alguns têm local de realização em mais de um município. "Nesses mesmos 12 meses, o município de Gramado teve aprovados nada menos que seis projetos, pelos quais recebeu R$ 2.431.581,95", destaca a nota assinada pela dirigente do CEC-RS.

O texto ainda observa que este valor correspondente "a R$ 54,47 por habitante, e é nove vezes maior do que a média de R$ 6,02 por habitante - considerado o montante global do incentivo e a população do Estado como um todo". "Quarto município mais beneficiado no período, Gramado obteve 3,64% dos recursos, somente atrás de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Neste mesmo período, outros 299 municípios gaúchos não receberam nem um centavo dos R$ 66,8 milhões distribuídos", segue o documento.

Por fim, a nota do CEC-RS ainda destaca que, até o final de 2023, o setor audiovisual gaúcho deverá receber com exclusividade, por força da Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022), repasses federais para o Governo do Estado e os municípios gaúchos da ordem de R$ 200 milhões, parte dos quais destinado à realização de festivais e mostras.

"Ciente de sua responsabilidade para com a cadeia produtiva da cultura e com todos que nela atuam, bem como da importância dos recursos incentivados para sua manutenção, o CEC-RS seguirá cumprindo com a tarefa, nem sempre fácil ou agradável, de eleger, da forma mais justa possível, os projetos prioritários, dentre tantos da maior relevância, que se apresentam a cada dia, com os recursos limitados de que dispõe. Nessa tarefa, o CEC-RS seguirá dialogando, de forma franca e democrática, com todos os segmentos culturais e regiões funcionais do Estado, tendo em vista o interesse público acima de tudo", encerra o documento.

A decisão do Conselho de Cultura foi semelhante para outros projetos culturais da cidade serrana, rejeitados em 2023, a exemplo do 9º Gramado In Concert e da 32ª Festa da Colônia. Restam, ainda, avaliação dos projetos do 37º Natal Luz e do 15º Festival de Cultura e Gastronomia. Segundo nota da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac-RS), a legislação vigente (Lei nº 13.490, de 21 de julho de 2010) prevê que a análise de mérito e o grau de prioridade de projetos inscritos para captar recursos junto à LIC são estabelecidos pelo CEC-RS. Autônomo, o CEC-RS é composto por 27 integrantes, sendo que dois terços são eleitos por entidades culturais de todas as regiões do Estado.