Sixteen Station Pub celebra um ano de rock e cultura com agenda especial de aniversário

Completando um ano de atividades, o Sixteen Station Pub (Benjamin Constant, 747), espaço dedicado ao rock que tem sido uma plataforma para bandas locais e um ponto de encontro para os amantes do estilo, prepara uma programação cheia de apresentações especiais, com atrações de 18 a 25 de maio.A agenda cultural comemorativa começa com um tributo a Tim Maia com Tonho Crocco, nesta quinta-feira (18). No dia 19 de maio, acontece a Sexta Clássica, com clássicos do rock e pop com a banda da casa Workstation, além de surpresas ao longo da noite. No dia 20 de maio, sábado, a Rock Party de sempre estará um pouco diferente com a presença do reconhecido músico da capital dos gaúchos, João Antônio, marcando um momento especial do Sixteen Station. Ele vai abrir o show da Workstation, seguido de um parabéns coletivo e de uma apresentação flash mob com o time da casa. O Sixteen Station também apresenta uma novidade no seu mês de aniversário. A partir do dia 24 de maio, em algumas quartas-feiras, a casa vai oferecer o Takeokê. A proposta é que os amantes da música e do rock cantem acompanhados de uma banda, a Take Rock. Quem cantar a primeira música ganha um chopp pilsen de 300ml.Fechando a agenda de aniversário, uma noite solidária com a banda de médicos First Aid Medical Band, com a renda obtida sendo revertida para a Casa de Apoio Madre Ana, em Porto Alegre. Neste dia será realizado um “dormidão” com atividades para as crianças na casa de apoio e os familiares poderão vir ao Sixteen Station aproveitar o show, os petiscos e bebidas do Pub.