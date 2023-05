O médico Telmo Reis lança seu primeiro romance, 'Vila Branca', no dia 17 em Porto Alegre

Acontece na próxima quarta-feira (17), a partir das 16h30min, no restaurante Fierro 7 (Comendador Caminha, 324), o lançamento com sessão de autógrafos do livro Vila Branca, de Telmo Reis, com ilustrações de Raul Pêgas.A obra de estreia no universo ficcional do médico e neurocirurgião gaúcho foi editada pela editora caxiense São Miguel em 232 páginas de um primeiro volume. O romance é ambientado em Vila Branca, um pequeno vilarejo nas cercanias de Dourado, cidade fictícia do interior gaúcho, cerca de duas horas da capital, Porto Alegre. Como explica o médico e romancista: “Na caminhada nossos tempos se vão e muito do que é ofensivo é, também recorrente.”Embora a trama transite por temas densos e transcorra em uma narrativa de suspense, o autor conduz a leitura em um ritmo suave, quase singelo, envolvendo o leitor com sutileza por cada um dos meandros do enredo e da rotina provinciana de uma época não tão distante. Como bem resume o arquiteto e autor das charmosas aquarelas Raul Pêgas: “... Vila Branca é um reviver saudoso de um outro tempo mas que muito contribuiu para alicerçar o ‘agora’”.É lá que vive no final dos anos 50 um potente trio de personagens femininas. Maria, Laura e Maria Beatriz, apelidada de Moa, estão emaranhadas na trama que gira em torno de um assassinato de um conhecido proprietário do bar do vilarejo. Instigando a cada página a curiosidade e a astúcia dos mais afiados leitores, a história – que coloca uma necessária e bonita luz na força da existência feminina – segue em uma escrita elegante, pontuada por frases curtas, cuidado e ternura, tanto em trechos de poemas de Neruda quanto nas reflexões sobre a inquietude humana como bem descreve Meia, o morador de rua e um dos habitantes de Vila Branca: “Todos os dias muitos passam, poucos, muito poucos me dirigem um olhar, mais raro ainda é um ‘bom dia’, sentar e conversar, não lembro quem foi o último: todos sem tempo e sem assunto para falar com quem não existe.”Envolvendo relações de poder, miséria emocional e intrigas, o crime é o pano de fundo que embala a marca principal e grande temática do livro: a falta de protagonismo e o silenciamento das vozes e das presenças femininas ao longo da história.