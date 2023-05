Roda de leitura na Biblioteca do Estado discute Perdas e Ganhos, de Lya Luft

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), vai debater a obra Perdas e Ganhos, da escritora Lya Luft (1938 -1921), no dia 30 de maio, às 17h. A iniciativa faz parte da programação do Clube de Leitura BPE, marcando o lançamento da nova edição, pela editora Record.Os encontros do Clube de Leitura BPE visam debater obras pertinentes à história e cultura do universo literário. Para participar, é necessária a leitura prévia da obra. No dia do evento, a equipe da BPE realizará uma apresentação da vida e obra da autora no Salão Mourisco, seguida de bate-papo com o público.Os livros podem ser encontrados no Setor de Empréstimos da Biblioteca, de segunda a sexta, das 10h às 18h, na entrada pela Rua General Câmara, e podem ser retirados mediante cadastro (é preciso documentação, comprovante de residência e o pagamento de taxa única de R$ 10,00).Na sequência, às 19h, o público está convidado a participar do encontro promovido pelo Instituto Cultural Laje de Pedra, no auditório do Farol Santander, em homenagem a Lya Luft, com a presença da jornalista Tania Carvalho e do escritor Fabrício Carpinejar, com mediação do jornalista Roger Lerina.Perdas e GanhosLya Luft é uma mulher de seu tempo, e sobre ele dá seu testemunho em tudo o que escreve, especialmente neste novo livro. Uma mulher madura que já experimentou perdas e ganhos, mas mantém o otimismo, ama a vida, se diz “um bicho de sua casa” — embora pouco doméstica, considera sua família o centro da vida, e a vida mais importante do que a literatura.Neste primeiro livro seu publicado pela Record, a romancista, cronista e poeta convida o leitor para refletir ao seu lado, indagar, contemplar e admirar o mundo. “Não somos apenas vítimas de fatalidades”, diz. “Somos também senhores de nossa vida.” Num misto de ensaio e memórias, Lya retoma diversos temas de O rio do meio — livro publicado em 1996, vencedor do prêmio de melhor livro da Associação Paulista de Críticos de Arte. Considera o ser humano ao mesmo tempo bom e capaz, fútil, medíocre e até cruel. Embarcado numa vida que é um dom, um mistério, e uma conquista a cada momento. Lya acredita que “a felicidade é possível, que não existe só desencontro e traição, mas ternura, amizade, compaixão, ética e delicadeza.” Sobre isso dialoga, aqui, com seu leitor.Entre alegrias, descobertas, decepções e buscas, em Perdas & ganhos — livro inédito desde as memórias de infância Mar de dentro, publicado em 2002 — a autora busca dar um testemunho pessoal sobre a experiência do amadurecimento. Convoca o leitor para ser seu amigo imaginário: cúmplice e companheiro de reflexões que vão da infância à solidão e à morte, ao valor da vida e à transcendência de tudo. Lya divaga, discute e versa, com ímpeto, compaixão, e muitas vezes bom humor, sobre velhice, amor, infância, educação, família, liberdade, homens e mulheres, gente de verdade… e conclui que o tempo passa, mas as emoções humanas não mudam, revelando que é preciso reaprender o que é ser feliz. Um livro sensível, delicado e inquietante de uma das mais importantes escritoras brasileiras da atualidade, premiada pela crítica e consagrada pelos leitores.