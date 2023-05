O Congo está nas telas

Livro-poema de Pedro Gonzaga, Porto Alegre Blues (Ardotempo, 64 páginas, R$ 40,00) terá lançamento nesta quinta-feira, a partir das 17h30min, no Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). Com posfácio de Mariana Ianelli e fotografias de Gilberto Perin, a obra segue em pré-venda, e pedidos podem ser realizados pelo e-mail [email protected] A sessão de autógrafos acontece no Foyer do Multipalco; logo após, às 19h, ocorre o Show Porto Alegre Blues no Teatro Oficina Olga Reverbel, com interpretação solo do poema por Pedro Gonzaga e show de Jazz com músicas que marcaram a composição do poema. O ingresso para o espetáculo custa R$ 40,00 e o combo livro ingresso, R$ 60,00. Vendas pelo site e na bilheteria do teatro.