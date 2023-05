Teatro do Bourbon Country apresenta espetáculo de Dia das Mães

Gaúcho que já passou pelos palcos de Nova York faz apresentação única neste domingo (14), às 18h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Pedro Coppeti participa do tradicional Concertos Comunitários Zaffari de Dia das Mães, que será realizado no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos, gratuitos e limitados, podem ser retirados nas lojas: Zaffari Higienópolis, Hipermercados Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil e Bourbon Wallig, e bilheteria do Teatro do Bourbon Country.Pedro Coppeti será solista ao lado da cantora Gabrielle Fleck. O evento tem a regência do maestro Evandro Matté. No repertório, estão clássicos da Broadway como O Fantasma da Ópera, A Bela e A Fera e Os Miseráveis. Natural de Iraí, no interior do Estado, Coppeti estudou Música com ênfase em Canto na UFRGS e, antes de se formar, recebeu uma bolsa e se graduou na American Musical and Dramatic Academy (AMDA) em Teatro Musical, uma das mais conceituadas escolas de dramaturgia do mundo. Em sua trajetória, o artista foi o solista principal do Natal Luz de Gramado e se apresentou no espetáculo Chimango, com a OSPA, entre outros trabalhos no Brasil.