Livro Porto Alegre Blues de Pedro Gonzaga será lançado nesta quinta-feira

Já está em pré-venda Porto Alegre Blues (64 páginas, R$ 40,00), o livro-poema de Pedro Gonzaga. Editada pela Ardotempo, a obra tem posfácio de Mariana Ianelli e fotografias de Gilberto Perin. Os pedidos podem ser realizados pelo e-mail [email protected] O lançamento acontece nesta quinta-feira (18) no Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), com sessão de autógrafos às 17h30min no Foyer do Multipalco. Logo após, às 19h, ocorre o Show Porto Alegre Blues no Teatro Oficina Olga Reverbel, com interpretação solo do poema por Pedro Gonzaga e show de Jazz com músicas que marcaram a composição do poema. O ingresso para o espetáculo custa R$40 e o combo livro + ingresso, R$60,00. Vendas pelo site do teatro.Pedro Gonzaga nasceu em Porto Alegre, em 1975. Professor, músico e escritor, tem diversas obras publicadas, entre prosa (Cidade fechada e Dois andares: acima!), poesia (A última temporada, Falso começo, Em outros tantos quartos da terra e O nome da parte que não dorme) e crônica (O livro das coisas verdadeiras). Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também exerce a atividade de tradutor, tendo vertido mais de 20 livros para o português.