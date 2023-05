Olinda Allessandrini apresenta o espetáculo Abram Alas para Chiquinha Gonzaga nesta quinta (18)

A pianista Olinda Allessandrini sobe ao palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (18), às 20h, para apresentar o espetáculo Abram Alas para Chiquinha Gonzaga. No recital performático, a artista gaúcha relembra a vida e a obra da musicista carioca que marcou a história da música brasileira ao assinar a primeira marchinha de Carnaval e ao se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra em nosso país. Os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção da casa.Para recontar a história de Chiquinha Gonzaga (1847 - 1935), Olinda se veste da mesma maneira que a maestrina que viveu na segunda metade do século XIX e narra a trajetória da artista com o auxílio de projeções de imagens da época. Ao piano, ela traz obras importantes relacionadas ao início do século XX, com enfoque na música de salão, pontuando diferentes combinações rítmicas, como maxixe, tango brasileiro, habanera, valsa e choro.Entre as músicas selecionadas estão Atraente, Passos no Choro e Faceiro. O repertório mostra a personalidade musical brasileira e a influência dos ritmos africanos, oriundos de rituais religiosos e das danças, e que se mesclam às tendências musicais europeias. As faixas também fazem parte do CD que leva o mesmo nome do espetáculo, gravado por Olinda em 2014, com 28 títulos em homenagem à Chiquinha.