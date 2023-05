Cinemateca Capitólio traz o Congo para a tela em mostra Retratos de Kinshasa

Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) traz para a sua tela a vida de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. A mostra Retratos de Kinshasa traz sete filmes que revelam diferentes aspectos do cotidiano vivido na cidade e fica em cartaz de terça-feira (16) até 28 de maio. Os ingressos são vendidos na bilheteria da casa, por R$ 10,00. A programação completa pode ser conferida no da Cinemateca. (rua Demétrio Ribeiro, 1085) traz para a sua tela a vida de. Atrazque revelam diferentes aspectos do cotidiano vivido na cidade e fica em cartaz. Os ingressos são vendidos na bilheteria da casa, por R$ 10,00. A programação completa pode ser conferida no site da Cinemateca.

Entre os sete filmes da programação, está a cópia restaurada de um clássico do cinema africano, A Vida é Bela, realizado em 1987 por Mweze Ngangura e Benoit Lamy, com foco na vibrante vida noturna de Kinshasa, e uma sessão especial do documentário Quando Éramos Reis, de Leon Gast, que narra o célebre evento The Rumble in the Jungle, a luta entre os boxeadores George Foreman e Muhammad Ali promovida pelo ditador Mobutu Sese Seko, que comandou o país entre 1965 e 1997.

A cidade de Kinshasa vibra com as histórias de seus habitantes: de jovens estrelas da música eletrônica a aspirantes a boxeadoras, de cantoras talentosas que precisam conciliar a arte e com as responsabilidades familiares a gangues que reivindicam seu território através da moda, de grupos dedicados a street art aos parentes que buscam os direitos das vítimas de guerras. A realidade multifacetada do país da África Central, independente desde 1960, é iluminada a partir dos retratos criados nas ficções e nos documentários. O cinema dá cor aos sonhos de um Congo intenso e às memórias dolorosas do antigo Zaire, que se entrelaçam nos caminhos percorridos por mulheres e homens nas ruas de Kinshasa.