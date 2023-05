Fundação Iberê comemora 15 anos com show de Paola Kirst e Grupo Kiai

No próximo domingo (14), a Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2000) apresenta Iberê Musicalizado com Paola Kirst e Grupo Kiai. A apresentação, que integra as comemorações de 15 anos do prédio da instituição, ocorre às 17h, na área externa. A atividade é gratuita.Paola e Kiai vão se apropriar de frases e escritos de Iberê Camargo em suas próprias práticas poéticas para compor um corpo musical para a apresentação. "As coisas estão enterradas no fundo do rio da vida", conforme Iberê, e defronte o Guaíba, o público desfrutará da integração da música, da palavra, das artes visuais, da arquitetura e da cidade.