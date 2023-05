Elas por Eles celebra 13 compositoras no Cafe Fon Fon nesta sexta (12)

O cantor Dudu Sperb, o baixista Nico Bueno, o guitarrista Antonio Flores e o percussionista Fernando Sessé voltam a apresentar o show Elas por Eles, em que prestam homenagem às compositoras brasileiras. O show será nesta sexta-feira (12), às 21h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). O couvert artístico é R$ 40,00 e as reservas podem ser feitas pelo telefone 51 998807689.A presença das mulheres na música brasileira, sobretudo como criadoras, não tem sido suficientemente lembrada e reconhecida. Numa performance de formato inusual, ao trazer quatro homens interpretando trabalhos de importantes artistas da canção, o espetáculo Elas por Eles se propõe a explorar um pouco do vasto legado de importantes personagens dessa história. No repertório do show, há obras cantadas de 13 compositoras: Dolores Duran, Fátima Guedes, Joyce Moreno, Angela Ro Ro, Sueli Costa, Rita Lee, Adriana Calcanhoto, Ceumar, Alice Ruiz, D. Ivone Lara, Marisa Monte, Marina Lima e Ana Terra.Além disso, a poesia das canções também é evocada através das letras declamadas de criações que têm assinatura das jovens compositoras Anelis Assumpção, Karina Buhr, Socorro Lira e Tulipa Ruiz.