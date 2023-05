O Butiá comemora 10 anos com show do Marmota Jazz neste domingo (14)

Aniversário, almoço e cestas de piquenique em uma paisagem deslumbrante à beira do Guaíba, com boa música para embalar o entardecer. No domingo de Dia das Mães (14), o Butiá faz 10 anos de atividades. Para comemorar em grande estilo, a fazenda localizada em Itapuã (rod. Frei Pacífico, 4100) terá edição especial do Jazz na Beira, com show da Marmota Jazz a partir das 16h45min e um cardápio especial para o almoço. Os ingressos custam R$ 90,00 e dão direito a R$50 de crédito para consumo. As reservas devem ser feitas pelo site do local.Durante uma década, o local recebeu casamentos, festivais de música, shows e eventos com a proposta de trazer ao público o contato com a natureza em dos poucos trechos balneáveis do Guaíba. O espaço sempre focou no turismo em Itapuã, oferecendo refeições com insumos locais e apresentando a região através de passeios de barco até o Farol de Itapuã, onde o Guaíba encontra a Lagoa dos Patos. Aberto aos finais de semana e feriados, o Butiá tem show de jazz todo domingo com a curadoria de Nico Bueno.Para o futuro, os proprietários Henrique e Desirée Möller, pretendem se consolidar na produção de alimentos. Em parceria com um produtor local, a fazenda começou a plantação de arroz orgânico no ano passado com 15 hectares e hoje expandiu o espaço para 50 hectares. Outro foco do casal é a criação de búfalas, projeto que surgiu com Desirée que é veterinária e presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos. O rebanho do Butiá já possui 50 cabeças, tendo algumas dedicadas ao leite, visando a produção de queijo artesanal.