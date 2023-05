Espetáculo Elas por elas - mulheres artistas no palco acontece nesta sexta (12) no Espaço Cuidado que Mancha

Nesta sexta-feira (12), acontece a edição de maio do Elas por elas - mulheres artistas no palco no Espaço Cuidado Que Mancha (rua Damasco, 162). O público pode chegar a partir das 19h30min e degustar as delícias do Mãos de Mães. Já as bebidas serão do Gole Amigo. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, por valores a partir de R$15,00.Na ocasião, serão diversas apresentações, com duração de cerca de dez minutos cada. Participam da programação Camila Barra, Laura Castilhos, Lorena Sanchez, Lu Barros, Bárbara Borges, Katia Bressane, Mirna Spritzer, Juliana Sthrelau e Raquel Grabauska. Além do núcleo artístico, o Cuidado Que Mancha agrega dois de seus projetos sociais: todos os quitutes servidos no evento são do projeto Mãos de Mães, geração de renda para mães desempregadas, além de todos os alimentos arrecadados no ingresso solidário irão compor o Cuidado Que Lancha, marmitas para alimentar pessoas em situação de rua.