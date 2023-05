Espetáculo Cuco proporciona experiência lúdica e estética para bebês e familiares

Inspirada no universo da primeira infância, o espetáculo Cuco, da Cia Caixa do Elefante, propõe um diálogo com a linguagem dos bebês, colocando-os como protagonistas e centro do processo de criação. A nova temporada inicia neste final de semana (13 e 14), com sessões aos sábados e domingos, às 15h e 17h, na sala Cecy Frank, 4° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736). Os ingressos podem ser adquiridos no site da EntreAtos, por a partir de R$ 44,80. Construída a partir da pesquisa sobre bebês do pedagogo Paulo Fochi, a proposta vai além de observar, mas permitir a experiência de manipular os materiais dispostos no espaço cênico. Nada é estimulado, apenas permitido. O formato arena da montagem possibilita um espaço de acolhimento, interação e descobertas entre os bebês e seus cuidadores. Dirigida por Mário de Ballentti, a produção conta com Eduardo D'Avila e Gabriel Martins no elenco. A brincadeira ficcional de criar e dar sentidos assume formas diversas, como um ninho e uma cama acolchoada, num espaço que acolhe fantasias, surpresas e tudo o que é percebido e colecionado a cada momento pela sensibilidade das crianças pequenas. Os atores interagem e fazem do público parte do espetáculo, envolvendo-o pela delicada trilha sonora composta por Marcelo Delacroix e Beto Chedid.