OSPA recebe o clarinetista Sérgio Pires, da Sinfônica de Londres, e a regente Catherine Larsen-Maguire

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta Clarinete Virtuoso, concerto que fecha, no sábado (13), uma programação inteiramente voltada ao clarinete. Os convidados da apresentação são dois grandes nomes da Orquestra para a temporada 2023: o clarinetista português Sérgio Pires e a renomada regente inglesa Catherine Larsen-Maguire. O concerto faz parte da programação do II Festival Internacional de Clarinetistas de Porto Alegre, promovido pela Escola da OSPA que vai até domingo (14). O concerto será às 17h, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501), com ingressos a partir de R$ 10, à venda no Sympla.À frente da OSPA, Sérgio Pires interpretará Concertino para Clarinete, Op. 26, de Carl Maria von Weber, e Introduction, Theme and Variations, de Gioachino Rossini – dois grandes compositores de ópera do século 19. Sérgio explica que, nas duas peças, o clarinete é quase como um cantor: "são composições muito técnicas, de melodias líricas, praticamente cantadas". O programa do concerto também inclui a abertura da ópera Oberon, de Weber, e Romeu e Julieta, de Sergei Prokofiev. A apresentação será conduzida por Catherine Larsen-Maguire que, depois de 10 anos como fagote principal no Komische Oper Berlin, passou a dedicar-se inteiramente à regência.