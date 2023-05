Bia Ferreira apresenta músicas do novo álbum em show no Agulha

Neste sábado (13), a cantora e compositora Bia Ferreira faz show intimista com voz e violão no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300). No repertório, canções de seu novo álbum, Faminta, e clássicos de sua carreira. A apresentação acontece a partir das 21h e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 35,00.Cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, Bia Ferreira passeia por ritmos afrodiaspóricos como o soul, o r&b e o rap, mesclados a referências da música brasileira como o samba e o repente, faz arte para mexer com a mente e com o corpo das pessoas. Compositora reconhecida por letras contundentes, visa facilitar a compreensão de temas importantes como necropolítica, cotas raciais, antirracismo, a luta pelos direitos das mulheres, da população lgbtqiap+ e a afetividade destes corpes, a fim de pautar tecnologias de sobrevivência através da arte.