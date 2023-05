17º Festival Palco Giratório Sesc inicia nesta sexta-feira (12)

17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc Imalê Inú Iyagba (estrelado por Adnã Ionara), com sessão única no Teatro do Sesc (av. Alberto Bins, 665); e Acordo,(dirigido por Alice Ripoll), que será apresentado na Sala Álvaro Moreira (av. Érico Veríssimo, 307). Ambos acontecem às 19h. inicia nesta sexta-feira (12), com dois espetáculos de dança:(estrelado por), com sessão única no(av. Alberto Bins, 665); e,(dirigido por), que será apresentado na(av. Érico Veríssimo, 307). Ambos acontecem às 19h.

O evento, que está entre os mais renomados festivais de artes cênicas do País, contará, com um total de 50 apresentações de 37 espetáculos de diversas partes do Brasil, em uma programação que segue até o dia 28 de maio. Também serão promovidas 11 ações formativas gratuitas, que visam criar conexões sobre os saberes da arte e da cultura, e um momento de conversa com o artista, autor e diretor Márcio Abreu, para lançamento do seu livro Sem Palavras, vencedor do Prêmio Shell deste ano.

A obra que leva a assinatura de Alice Ripoll (RJ), uma das artistas brasileiras mais conhecidas da área, é uma montagem estrelada por quatro performers nascidos em favelas brasileiras que reflete sobre opressão, intimidação e desigualdades. Em cena, os artistas transformam as hierarquias e relações existentes entre os participantes, em uma dinâmica onde a manutenção dessa ordem é acompanhada de opressão e intimidação. Criada em 2017 e apresentada em diversos festivais no Brasil e na Europa, a performance já está com ingressos esgotados para a sessão de estreia. O trabalho terá uma segunda apresentação, no mesmo horário e local, no sábado (13), ainda com ingressos disponíveis.

A paulista Adnã Ionara, por sua vez, sobe ao palco do Teatro do Sesc para mostrar ao público as memórias pessoais e lembranças de menina preta, em uma narrativa que fortalece o discurso e dá movimento e vida à raiz que se carrega. A obra nasceu da tentativa de despontar "jornadas escurecidas", de forma individual e coletiva, na busca por transformação e formação de "escrevivências" que o corpo-memória sofre e produz. A partir daí, vem conquistando destaque ao abordar as raízes e o sagrado da mulher ancestral preta através da arte.

Silvero Pereira. Conhecido pelo grande público por seu trabalho em telenovelas como Pantanal e A Força do Querer, ele chega ao festival com o show musical Silvero Interpreta Belchior, em tributo ao cantor, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, com a interpretação de vários sucessos. As sessões acontecem no sábado (13) e no domingo (14) de maio, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa), sempre às 21h. Ambas com ingressos já esgotados.



Também no sábado, às 18h, no Teatro do Sesc Alberto Bins, será apresentado Ususpiro, espetáculo gaúcho de dança concebido pelo artista vencedor do Prêmio Açorianos de Dança, Jackson Brum. A montagem une linguagens como performance, dança, arte urbana e vídeo-dança, e dialoga com o poder de comunicar. Já no domingo (14), às 19h, é a vez do também gaúcho Gustavo Deon estrelar Corpo casulo, na Sala Álvaro Moreira. A peça, de sua autoria, debate questões sociais que envolvem a transgeneridade.



Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS, o evento ainda oferece a possibilidade de acesso gratuito (mediante agendamento pelo email reflexões a respeito da diversidade cultural e de gênero, empoderamento feminino e consciência racial. No decorrer do final de semana, outros espetáculos ganham destaque nesta edição de 2023 do Festival, a exemplo do trabalho do ator cearense. Conhecido pelo grande público por seu trabalho em telenovelas como, ele chega ao festival com o show musical, em tributo ao cantor, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, com a interpretação de vários sucessos. As sessões acontecem no sábado (13) e no domingo (14) de maio, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa), sempre às 21h. Ambas com ingressos já esgotados.Também no sábado, às 18h, no Teatro do Sesc Alberto Bins, será apresentado, espetáculo gaúcho de dança concebido pelo artista vencedor do. A montagem une linguagens como performance, dança, arte urbana e vídeo-dança, e dialoga com o poder de comunicar. Já no domingo (14), às 19h, é a vez do também gaúchoestrelar, na Sala Álvaro Moreira. A peça, de sua autoria, debate questões sociais que envolvem a transgeneridade.Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS, o evento ainda oferece a possibilidade de(mediante agendamento pelo email [email protected] ) para organizações comunitárias e escolas, por meio do projeto Formação de Plateias. Entre as temáticas abordadas pelos espetáculos deste ano, estão, principalmente,