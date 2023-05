Jéssica Nucci apresenta o show Teto Verde, com reflexões sobre a natureza, no Ecarta Musical

A artista Jéssica Nucci apresenta o show Teto Verde no projeto Ecarta Musical. Em versos e melodias autorais, traz em 14 músicas uma reflexão poética sobre a natureza humana, a busca da conexão com a terra e o sentido da vida a partir da natureza. O show acontece neste sábado (13), às 18h, na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). A entrada é franca, e o show será transmitido pelo YouTube da Fundação. Além de cantar, Jéssica Nucci vai tocar tambor, ukulelê, violão e viola caipira acompanhada pelo parceiro Vicente Guindani com voz e violão. De formação autodidata, a artista tem a voz como seu principal instrumento. No repertório estão Som do peito, Ao povo em pé, Receita, Luto, Ociocracia, Asas do Amor, Amor de colibri, Hino das Rosas, Jardim de Flores, O corpo que me move, Na Gema do ovo, Messalina, Cantiga do Tempo e Sinfonia da Terra. Compositora desde a adolescência, em 2015 co-fundou a banda porto-alegrense Expresso Livre que lançou dois álbuns. Professora de geografia, atualmente divide seu tempo entre o trabalho musical, a sala de aula e a agrofloresta que maneja há três anos com seu marido.