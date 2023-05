Diálogos musicais sobre o amor

Um repertório de 13 canções, sendo a maioria cantada em duo com outros artistas, compõe o novo álbum do compositor gaúcho Antonio Villeroy, a ser lançado nesta sexta-feira em todas as plataformas digitais. Com o sugestivo título de Banquete, o 14º disco do artista traz parcerias com os brasileiros Francis Hime, Gelson Oliveira e Colombo Cruz; a portuguesa Joana Amendoeira; as italianas Mafalda Minnozzi e Chiara Civello; a francesa Marie Minet; o espanhol Pedro Guerra; e a venezuelana Georgina.

Vivendo em Portugal, desde outubro de 2022, o cantor gaúcho escolheu aquele país para lançar e dar início à turnê mundial de divulgação e promoção do disco. Com estreia marcada para o dia 2 de junho no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa, o show segue, depois para outras cinco cidades portuguesas, e chega ao Brasil no dia 7 de julho, com a estreia nacional no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, prosseguindo depois para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

O álbum foi batizado por Villeroy sob inspiração do famoso livro homônimo do filósofo grego Platão, oferecendo ao público um 'banquete musical' reunindo samba, bolero, bossa nova e outros gêneros. Já a obra literária, escrita por volta de 380 a.C, constitui-se basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor.

"Nela, uma reunião de filósofos realizam uma espécie de simpósio onde se encontram para comer, beber, filosofar e se divertir", destaca o cantor. "Li este livro em 1985, e o que me marcou são justamente os diferentes discursos sobre o amor, descrito conforme a opinião de cada filósofo. Destas idealizações é que vem a expressão amor platônico, que é um amor idealizado", emenda. "Portanto, a referência vai nesse sentido: de se banquetear. Reuni a ideia de discursos sobre o amor, como no livro, realizando duetos - que, nesse caso, fazem as vezes dos diálogos da obra de Platão, abordando o tema em suas mais diferentes formas: desde a amizade, a paixão, o amor pela arte, pela ciência ou por uma cidade."

Villeroy conta que as canções de Banquete foram gravadas em diversas cidades do Brasil, e também em Nova York, Málaga, Roma e Lisboa. O disco é uma produção independente realizada pelo selo PIC Music (que pertence ao compositor gaúcho), com distribuição digital de Nikita Music Digital. "Este álbum completa a trilogia de discos que fiz sobre o amor: o primeiro foi Gravidade do Amor, gravado ao vivo em 2016. Depois, veio Luz Acesa, gravado ao vivo em 2020", destaca o artista.

Nesse sentido, o ouvinte pode saciar-se com variados ritmos e gêneros, desde a balada (em ritmo de jazz) A Tal Fotografia - composta depois de uma ação que o artista fez nas suas redes sociais, quando pediu aos seus seguidores e amigos que enviassem fotos tiradas com ele, principalmente depois dos concertos - passando pela bossa-canção As Coisas do Mundo, que foi inspirada em uma entrevista do pensador francês Gilles Deleuze e que conta com a participação especial de Joana Amendoeira; até Certain Jour, uma balada cantada em duo com a francesa Marie Minet, que vive em Lisboa.

Também compõem o álbum músicas como Choro Chorado, um chorinho em que a letra versa sobre amores dos carnavais cariocas, parceria de Villeroy com Francis Hime, que também divide o com os vocais nesta faixa; Quien como Yo, um reggaeton com harmonia de bossa nova, composto em parceria com a dupla de produtores colombianos Mango e Nabalez e que traz a participação da cantora venezuelana Georgina; e o samba Consultório Sentimental, executado em forma de diálogo entre Antonio Villeroy e Colombo Cruz para tratar de questões amorosas, entre outros.

"Um total de 62 músicos residentes em diversas cidades do mundo participaram deste banquete", orgulha-se Villeroy. "Ao longo das faixas, eles dividem-se entre bateria, percussão, baixo, piano e teclados, violas, violões, violinos, violoncelos, vocais e guitarras, além de flauta, saxofone, trombone, trompete, clarone e clarinete." Apesar das parcerias internacionais, neste álbum mais de 50% das músicas são cantadas em português.

Depois que passar pelo Brasil, o cantor deve seguir com a turnê, levando, ainda este ano, o atual trabalho para outros países, como França, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, República Checa, Países Baixos. Em 2024, ele desembarca na Argentina e no Uruguai para 'servir' o público com suas novas canções. "Nos shows, sempre haverá participação de convidados especiais", destaca Villeroy. Em meio à turnê e a divulgação do álbum, o artista deve, ainda, seguir compondo e, brevemente, estreará parcerias com Toninho Horta e Marcos Valle. Além disso, já vislumbra um novo álbum, a ser gravado no próximo ano.