"TicDropsToc' é atração do Projeto Espaçonave desta quarta-feira (10)

Atração da edição desta quarta-feira (10) no Projeto Espaçonave, o espetáculo TicDropsToc é uma comédia que reúne quatro performers por noite, intercalando suas visões "nada comportadas" sobre mitos e celebridades do show business.

Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) e tem reprise na próxima quarta-feira (17), no mesmo local e horário, dentro das comemorações de 20 anos da Cia Teatrofídico. Os ingressos custam entre R$ 23,00 e R$ 46,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Entreatos Divulga. A apresentação acontece às 21h, no(Av. Osvaldo Aranha, 960) e tem reprise na próxima quarta-feira (17), no mesmo local e horário, dentro das comemorações de. Os ingressos custam entre R$ 23,00 e R$ 46,00 e podem ser adquiridos pela plataforma

Em cena, estão Caio Prates (como Lola Prates), Renato Del Campão (na pele de Dalva Libânio), Léo Maciel (interpretando Titida Leandre), Zeca Neto (como Jucéla Netinha) e Guilherme Fraga (como Adina Saura). Na brincadeira, as impressões dos artistas são contrastadas com a de famosos anônimos do universo virtual, sempre com muita crítica ácida, fina ironia e deboche.

O resultado é uma mistura de LipSynk com o mundo Tiktoker, onde cenas de dublagens se intercalam com números dos mais engraçados vídeos da plataforma. No repertório Pablo Vittar, Glória Groove, Madonna e Rita Lee, entre muitas outras divas pop.