Histórias de mulheres na prisão

Ao decorrer da história, as detentas se veem em um cenário que aos poucos se torna caótico quando Rebeca, uma adolescente grávida que acaba de entrar em cárcere, descobre o futuro incerto da criança que está para nascer. O texto e direção é de Marco Cardoso. Enclausuradas tem o propósito de dar visibilidade à realidade dessas mulheres e incitar questionamentos sobre a problemática estrutural que se espalha muito além das grades do presídio.

A Casa de Cultura Mario Quintana recebe, de quinta-feira a sábado, o espetáculo Enclausuradas, do Grupo Teatral RasArt. O espetáculo retrata a dura realidade de mulheres em privação de liberdade, contando a história de seis detentas que convivem na mesma cela. A peça começa às 20h, no Teatro Carlos Carvalho, 2º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).Os ingressos custam R$ 25,00, com opções de meia entrada, e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

A longeva carreira de Dante Ramon Ledesma

Cantor desde os cinco anos, Ledesma formou-se em Sociologia pela Universidade de Córdoba, antes de ser prejudicado pela ditadura militar argentina. Quando o regime começou a perseguir quem militava na juventude carismática, Dante Ramon, que começava a aparecer no canto popular argentino, se mudou para o Rio Grande do Sul e, em 1978, se naturalizou brasileiro. Na sua carreira artística, já constam 19 CDs gravados e 3 DVDs. Conquistou nove discos de ouro e mais de 3 milhões de cópias vendidas.

Festival da Barranca em fotos

Comemorando 50 anos de história em 2023, o Festival da Barranca é celebrado em exposição do fotógrafo Emílio Pedroso, que traz imagens de diversas facetas do evento. A mostra será inaugurada nesta quinta-feira, às 19h, no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (av. Érico Veríssimo, 307). O local estará aberto para visitação até o dia 30 de maio, das 9h às 21h, com entrada gratuita. A inauguração terá tertúlia musical com músicos que participam do festival.

Pedroso atua como repórter fotográfico desde 1974, com passagens destacadas pelos jornais O Interior e Zero Hora. O projeto Barranca 50 anos de História tem coordenação de Os Angueras - Grupo Amador de Arte.