Espaço 373 recebe Paola Kirst e Grupo Kiai nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe Paola Kirst e Grupo Kiai para um esquenta do álbum Submersos. Com temas inundados de melancolia, humor e ironia, o novo trabalho conta com músicas autorais, parcerias e músicas de compositores gaúchos. Já no sábado (13), no mesmo horário, sobem ao palco os meninos do Blues da Casa Torta, a pianista Mari Kerber e a cantora Ari Wink. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla.O quinteto que se apresenta no sábado recebeu o nome de Miss Magic e apresentará um repertório repleto de temas autorais da Casa Torta e de nomes nacionais e internacionais, como Elis Regina, Tim Maia, Lady Gaga e Stevie Wonder. Já Kirst e Grupo Kiai tem sonoridade inspirada no rock psicodélico, pop e ritmos latino-americanos, reinterpretados ao piano, bateria, baixo, ukulele e, principalmente, a voz, que com muita teatralidade funciona como o fio condutor das narrativas.