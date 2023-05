Cineasta Paulo Nascimento lança livro ficcional sobre fake news em evento em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (11), o cineasta gaúcho Paulo Nascimento lança o livro O pai das fake news em evento em Porto Alegre. Publicada pelo Grupo Citadel, a história ficcional narra a estratégia de Benny T. S., um mago das campanhas políticas, para vencer as eleições de Vera Cruz, país fictício localizado ao sul da linha do Equador. O evento acontece das 19h às 22h na Livraria Cultura, no Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Paulo, autor também do livro Cães da Amazônia, estará disponível para sessão de fotos e autógrafos. A entrada para o evento é franca. Para colocar no pódio um candidato que até pouco tempo era considerado tosco pela maior parte da sociedade, o protagonista fará aquilo que o consagrou como estrategista de campanhas políticas. Disseminar o que chama de "pós-verdade" é sua maior missão profissional. Embora conseguir a vitória de um político com poucas chances fosse um desafio, Benny terá de lidar também com a mediocridade da equipe pessoal do candidato, com a família e apoiadores.