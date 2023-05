Enclausuradas, peça que aborda história de mulheres presas, entra em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana recebe, de quinta (11) a sábado (13), o espetáculo teatral Enclausuradas, do Grupo Teatral RasArt. O espetáculo retrata a dura realidade de mulheres em privação de liberdade, contando a história de seis detentas que convivem na mesma cela. A peça começa às 20h, no Teatro Carlos Carvalho, 2º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).Os ingressos custam R$ 25,00, com opções de meia entrada, e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Ao decorrer da história, as detentas se vêem em um cenário que aos poucos se torna caótico quando Rebeca, uma adolescente grávida que acaba de entrar em cárcere, descobre o futuro incerto da criança que está para nascer. O texto e direção é de Marco Cardoso. Enclausuradas tem o propósito de dar visibilidade à realidade dessas mulheres e incitar questionamentos sobre a problemática estrutural que vai além das grades do presídio. A maioria das mulheres em situação de cárcere no Brasil possui baixa escolaridade, é mãe solo, provedora do lar e está presa por crimes não violentos. Além disso, elas sofrem abandono afetivo, têm dificuldade de acesso à informação sobre seus filhos e têm direitos básicos negados, como acesso a produtos de higiene. Nas palavras do autor, "é preciso um olhar para além das grades, pois as personagens da peça, não estão apenas presas fisicamente, suas almas e suas perspectivas também estão algemadas, enquanto reféns da sua condição".