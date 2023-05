Leandro Bertolo apresenta músicas do último álbum em show nesta quinta-feira (11)

Consagrado músico da noite em Porto Alegre, o compositor, vocalista e violonista Leandro Bertolo fará o primeiro show presencial do A Flor do Som, álbum lançado durante a pandemia e que obteve grande repercussão nacional. Na quinta-feira (11), o músico subirá ao palco do Sixteen Station (av. Benjamin Constant, 747), às 20h30min, com uma banda robusta tocando algumas de suas composições do último CD, como A Flor do Som, Canto Forte, Momentos Felizes, Armadilha, Adormecido Coração, Luz do Amor, dentre outras. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 30,00. O repertório ainda conta com algumas novidades que estarão em seu próximo álbum. O músico também dá voz a gigantes da música brasileira em releituras de Gonzaguinha, Lulu Santos, Djavan, Marisa Monte e Gilberto Gil. Ao violão, Leandro Bertolo estará acompanhado de Daniel Vargas (bateria), Nuno Prestes (baixo), Leo Marmota (piano), Marcelo Ribeiro (Sax e flauta), Elias Barboza (Bandolin e Cavaco) e Gilberto Oliveira (Guitarra e Direção Musical), além da participação especial da cantora White Hill. Nos anos 1980, o músico percorreu duas ou três dezenas de casas noturnas de Porto Alegre que contemplam a história cultural e boêmia da cidade. Integrou a banda Conexão, viajando por todo o Rio Grande do Sul, apresentando-se em bailes e casas noturnas. Montou o grupo Estação Hits, cujo tema eram os sucessos da música pop de todos os tempos nas emissoras de rádio. Com direção musical do maestro, pianista e arranjador Luís Henrique New e as parcerias dos irmãos Amauri e Sérgio Copetti, e do guitarrista Tom Martins, a banda atuou nas boas casas e foi atração do Porto Alegre em Cena.