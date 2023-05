Exposição fotográfica comemora os 50 anos do Festival da Barranca

Comemorando 50 anos de história em 2023, o Festival da Barranca é celebrado em exposição do fotógrafo Emílio Pedroso, que traz imagens de diversas facetas do evento. A mostra será inaugurada nesta quinta-feira (11), às 19h, no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (av. Érico Veríssimo, 307). O local estará aberto para visitação até o dia 30 de maio, das 9h às 21h, com entrada gratuita. A inauguração terá tertúlia musical com músicos que participam do festival.Pedroso atua como repórter fotográfico desde 1974, com passagens destacadas pelos jornais O Interior e Zero Hora. O projeto Barranca 50 anos de História tem coordenação de Os Angueras - Grupo Amador de Arte.