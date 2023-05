Aquece Noite dos Museus oferece palestras gratuitas com expoentes da criação falando sobre perspectivas da cultura

Projeto realizado em preparação para o Noite dos Museus 2023, o Aquece realizará, a partir desta terça-feira (9) até 16 de maio, um ciclo de conferências gratuito com expoentes nacionais da criação para falar sobre as novas perspectivas da arte e da cultura. Para participar, basta retirar os ingressos, sem custo, pela plataforma Sympla, a partir de 48h antes do início de cada atração.Os primeiros painéis acontecem nesta terça-feira (9), no Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1223). Quem abre a programação, às 19h, é a jornalista Fernanda Bastos falando sobre a presença negra no universo literário brasileiro. Em seguida, às 20h, o ex-diretor artístico da Osesp Arthur Nestrovski apresentará um misto de autobiografia com toques essenciais sobre as várias atividades que exerceu – professor, editor, crítico, tradutor e músico. Na quinta-feira (11), a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) recebe dois grandes nomes para falar sobre cinema. Às 19h, a produtora, professora e pesquisadora Aletéia Selonk, fundadora da Okna Produções e integrante do coletivo + Mulheres Audiovisual, abordar a representação de mulheres no conteúdo criativo do Brasil. Depois, será a vez do cineasta, diretor e roteirista Jorge Furtado subir ao palco para ministrar o painel Do texto para a tela - Adaptações no cinema, na TV e no streaming.O encerramento do ciclo de conferências e também da programação do Aquece Noite dos Museus acontecerá no dia 16, terça-feira, a partir das 19h, no Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112), com foco na cultura gamer. Na conversa Quem é a cara do game gaúcho?, o jornalista, professor e doutor em Comunicação Digital André Pase resgatará a trajetória dos jogos produzidos no Rio Grande do Sul para entender como eles contribuíram para a formação do cenário no Brasil.