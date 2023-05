Black Alien se apresenta em Novo Hamburgo neste sábado (13)

Um dos ícones do rap nacional, Black Alien faz show em Novo Hamburgo neste sábado (13). O músico sobe ao palco da FENAC (rua Três de Outubro, Portão 11), às 23h, para apresentar temas do até então último disco Abaixo de Zero: Mello Hell, além de um repertório repleto de singles recentes e temas de outras fases da carreira, como faixas do aclamado trabalho solo de estreia Babylon By Gus – Vol. I: O Ano Do Macaco. Os ingressos Nome que marcou época no Planet Hemp, Black Alien é um dos maiores compositores da cena musical atual. Bastante consciente de seu papel como MC, o artista diz que gosta do rap que faz pensar e passa a mensagem o que a opressão esconde. Depois de se consagrar nos anos 1990 em um dos grupos de pop rock mais influentes do país, Black Alien lançou seu primeiro álbum solo em 2004 e desde então vem traçando uma trajetória de sucessos e letras necessárias.