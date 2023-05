Aluna de oficina de música da Orquestra Villa-Lobos vai para o The Voice Kids

A estudante Isadora de Souza, de 13 anos, será uma das participantes do reality show The Voice Brasil Kids, da TV Globo. Ela se apresentará no programa que vai ao ar neste domingo (7), às 14h15, em rede nacional. Isa de Souza, como é conhecida, frequenta as oficinas de música da Orquestra Villa-Lobos desde os seis anos de idade. As atividades musicais acontecem no contraturno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa Lobos, na Lomba do Pinheiro.



"Na Villa-Lobos, aprendi a tocar flauta, piano, violino e violão, que é o instrumento que mais amo tocar, além de cantar. Sou muito eclética. Gosto de samba, pagode, sertanejo, MPB e música internacional. Os artistas que mais gosto de ouvir são Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gal Costa, Raça Negra e Teixeirinha", comenta a promissora menina criada na Lomba do Pinheiro, mas que desde 2020 foi morar em Viamão.



Ela terá o desafio de cantar para todo o Brasil na TV e será avaliada pelos jurados Carlinhos Brown, Mumuzinho e Iza. "Quando soube que fui selecionada para o programa, fiquei muito feliz. Meus pais e eu pulamos e choramos de emoção em casa."

Sobre a Orquestra Villa-Lobos

Criada em 1992, a Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical mantido pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre em parceria com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis. Em mais de 30 anos de história, o projeto já atendeu milhares de estudantes e moradores da comunidade da Lomba do Pinheiro, que tiveram a oportunidade de acesso à música de forma gratuita e inclusiva.



Atualmente, conta com 300 alunos atendidos sob a coordenação da professora Cecília Rheingantz Silveira. A orquestra é convidada para diversas apresentações e o próximo grande concerto está agendado para 31 de maio, no palco do Auditório Araújo Vianna, com o espetáculo Afrika, numa realização do Pró-Cultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.