‘Stranger Things’: série será paralisada por conta da greve de roteiristas

Agência Estado

Matt Duffer e Ross Duffer, co-criadores de Stranger Things, anunciaram no Twitter que a produção da última temporada da série está paralisada por conta da greve dos roteiristas de Hollywood."Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve", afirmaram os escritores.Na última terça-feira (2), 11.500 membros do Writers Guild of America (o sindicato dos roteiristas dos EUA) entraram em greve após fracasso nas negociações com os estúdios de Hollywood. A medida impacta produções de gigantes do entretenimento, como Netflix, Amazon e Disney.Os roteiristas afirmam que estão enfrentando uma série de novos problemas trazidos pelo streaming e outras mudanças tecnológicas recentes na indústria. Entre as demandas, estão aumento de remuneração, garantias contra inteligência artificial e contratos mais curtos de exclusividade.