EPTC terá esquema especial de trânsito para show dos Titãs

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema especial de trânsito e transporte para atender o público que irá ao show da banda Titãs, neste sábado (6), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A apresentação está marcada para as 21h, com abertura dos portões às 20h e previsão de término à meia-noite. São esperadas mais de 20 mil pessoas.Para o transporte na ida, será ativada a linha especial E30 – Fiergs/Assis Brasil, além de outras cinco linhas de ônibus a partir do meio da tarde e uma linha de lotação a partir das 17h. Na volta, duas linhas de ônibus e uma especial de lotação estarão em operação. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus, com GPS em 100% da frota, e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através dos aplicativos do cartão TRI ou CittaMobi.Linha especial E30 – Fiergs/Assis Brasil, com saída na Praça Parobé em direção à Fiergs. Linhas 627 – Agostinho e 627.6 – Agostinho/Fiergs até Fernando Ferrari, com saída no Terminal do Centro Popular de Compras (CPC), e 727 – Agostinho/Sertório, com saída da Praça Parobé, todas até o terminal Ovídio Chaves. E linha O627 – Orla/Agostinho, com saída no Gasômetro até a avenida Francisco Talaia de Moura, esquina com a avenida Gamal Abdel Nasser.Retorno – No final do evento, dois carros da linha E30 – Fiergs/Assis Brasil irão sair da Fiergs em direção à Praça Parobé. A linha M31 – Corujão Assis Brasil/Baltazar irá sair do terminal da rua dos Maias à 0h40, com desembarque na Praça Parobé.A linha especial de lotação E60.1 – Sarandi/Eventos Fiergs, com cinco carros, irá sair da Fiergs via avenida Assis Brasil e avenida Farrapos com desembarque na Borges de Medeiros, esquina com rua José Montaury, no Centro Histórico. A Avenida Assis Brasil – sentido Centro-bairro (pista lateral), entre as ruas Bangu e Bernardino Silveira Amorim, funcionará como área de embarque/desembarque para táxis.Informações sobre trânsitoAvenida Assis Brasil – Sentido Centro-bairro (pista lateral), entre as ruas Bangu e Bernardino Silveira Amorim, antes do show funcionará como área de desembarque e na saída local para táxi e lotação. Sentido Centro-bairro (pista lateral), entre a rua Bernardino Silveira Amorim e o posto Garoupa, o trecho estará bloqueado para veículos e liberado somente para pedestres. A partir do posto Garoupa, somente embarque e desembarque e acesso ao estacionamento da Fiergs. No sentido bairro/Centro após a rotatória, embarque e desembarque de ônibus e lotação.Rua Bernardino Silveira Amorim – entre o portão 5 e a avenida Assis Brasil estocagem de ônibus municipais para a saída do evento.Avenida Fernando Ferrari – estocagem de carros de aplicativos para a saída do evento.A partir do início da tarde, os agentes e a central de controle e monitoramento da mobilidade da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. Para facilitar o deslocamento do público, ao fim da apresentação haverá o isolamento dos acessos de conversão e retorno da avenida Assis Brasil, no sentido interior-Capital, para a avenida Bernardino Silveira Amorim, e no sentido Capital-interior, para a avenida Fernando Ferrari.