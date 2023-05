'Esperando Godot' terá sessões extras neste final de semana

O Teatro Oficina Olga Reverbel (rua Riachuelo, 1089) será palco de sessões extras de Esperando Godot, neste sábado (6) e no domingo (7), sempre às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.

No elenco dirigido por Luciano Alabarse, estão Sandra Dani, Janaína Pellizon, Arlete Cunha, Lisiane Medeiros e Valquíria Cardoso. A montagem marca a celebração dos 52 anos de palco e 75 de vida da atriz Sandra Dani, idealizadora do projeto. Quem assina os figurinos é Zé Adão Barbosa, que produziu as peças a partir de retalhos de tecidos e as costurou a mão. Parte dos sapatos utilizados na ambientação são doações para compor as cenas. O texto é do dramaturgo Samuel Beckett e é a peça mais conhecida do irlandês, que estreou em um pequeno teatro de Paris, em 1953.

Denso e repleto de humanidade, o texto ganha ainda mais contornos quando a trilha de diversas vozes ecoa pelo ambiente ao longo de toda a exibição; a luz sobre os personagens e pelo cenário, composto por fenos, lixos, sapatos e sacos, evidenciam um ambiente árido, que privilegia a escassez, a pobreza e a decadência humana; uma árvore estilizada, criação de Ricardo Roman Ross, fica ao fundo do palco, atinge 5m de altura, e é o ponto que reúne a espera dos personagens e representa um dos objetos centrais da trama; a projeção da lua e os papeis amassados, que formam pontos brilhantes pelo chão, em um contraste enorme com demais elementos, marcam a passagem de tempo na mesma medida da absoluta falta de referências a isso ao longo da obra.