'Operita Violoncello' volta para uma apresentação no Theatro São Pedro nesta terça-feira

Aguardada como uma das grandes obras da temporada erudita em Porto Alegre, Operita Violoncello reestreia às 20h desta terça-feira (9), no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 90,00 e estão à venda no site do espaço cultural.

Composta pelo maestro Arthur Barbosa, com libreto do poeta Álvaro Santi, a ópera de câmara em um ato narra a história de Maria, mulher que se dedica totalmente ao violoncelo, seu grande amor, mas que se vê apaixonada por um homem pela primeira vez. Logo, o instrumento de cordas assume a forma humana, criando um triângulo amoroso.

Em cena, regendo uma orquestra formada por um conjunto de cellistas e um percussionista, Barbosa terá o desafio de garantir um toque de latinidade à formação operística. Tal recurso expressivo é algo inusitado que foge totalmente ao registro convencional, onde tango e ritmos do sul do Brasil, como a milonga, dialogam com as artes plásticas, o teatro e a dança.

Dirigida por Jacqueline Pinzon, Operita Violoncello é protagonizada pelos cantores Angela Diel e Daniel Germano e pelo ator-bailarino Raul Voges, que também assina as coreografias. O elenco conta, ainda, com as participações das atrizes-bailarinas Geórgia Reck e Iessa Medeiros. Para a formação instrumental, Arthur Barbosa convidou Estela Deunisio, Isadora Gehres, Jonathan Santos, Martina Ströher, Milene Aliverti, Murilo Alves, Paula Schäffer, Philip Mayer, Rodrigo Alquati e Tácio Vieira, além do percussionista Jorge Matte.

Segundo material de divulgação do espetáculo, a concepção de Operita Violoncello seguiu a lógica de todo processo criativo. Inicialmente, Barbosa estudou o repertório dos cellos, aspecto que considera inédito na obra, pelo fato de ser composta somente para um conjunto deste instrumento. "Eu já tinha o enredo da ópera, mas foi Álvaro que desenvolveu essa história de amor entre três personagens", explica. "Ele fez o poema e eu transformei em música. E colocar notas em letras é um processo longo e trabalhoso, uma vez que eu tenho que colocar nota por nota em cada sílaba, e em cima disso ainda vem toda a orquestração", emenda.

De acordo com a diretora, a concepção cênica deste trabalho busca "abandonar" o padrão de ópera convencional, onde solistas, coro e corpo de baile ocupam lugares estanques e de modo compartimentado. "Outro diferencial desta montagem diz respeito ao modo como a encenação reposiciona os cantores", destaca Jacqueline. "Migra-se de um formato operístico convencional para uma configuração onde os cantores e o ator solista são fundamentais no desenrolar da ação." Ou seja, os solistas não apenas usam sua virtuose vocal, como passam a ser ativos corporalmente em toda a movimentação e coreografias executadas no palco. Eles cantam, dançam e representam, como ocorre em óperas na contemporaneidade, as quais estão fortemente influenciadas pelo teatro musical, explica.

Está não é a primeira incursão de Arthur Barbosa neste gênero, que participou de estreias de suas obras com orquestras no Brasil e em países como os Estados Unidos, Espanha, França e Chile. Este ano, o compositor comemora jubileu de prata como membro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), onde desde 2014 ocupa o cargo de regente da OSPA Jovem. Operita Violoncello vem, este ano, para coroar estas efemérides.