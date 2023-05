Na última (3ª) edição do evento, foram selecionados 47 trabalhos entre 142 inscrições de 27 países e 16 estados brasileiros. Na edição anterior, haviam sido homologadas 139 inscrições, sendo selecionados 45 trabalhos de 17 países e 18 estados. O salto foi gradual, uma vez que na primeira edição foram selecionadas 25 produções, de um total de 81 inscritos, de nove países e dez estados. A expectativa dos organizadores é de receber criações de todo o mundo com "muita diversidade e pluralidade" como ocorreu nas três primeiras edições.

As inscrições para o 4º Festival Internacional de Videodança do RS (Fivrs) 2023 estão abertas até 29 de junho e podem ser feitas pelo site da Fundação Ecarta. O evento é construído a partir de uma convocatória internacional a artistas que submeterão suas produções à avaliação de um comitê. A temática é livre e os trabalhos devem ter menos de dez minutos de duração. Depois de selecionados, os mesmos serão divulgados em 1º de agosto. A exibição dos projetos vencedores acontecerá de 29 de agosto a 1º de outubro na sede da Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943).

Curso de cinema fantástico

Nos últimos dois domingos de maio, o jornalista Rodrigo Figueiredo Nunes ministra o curso Cinema Fantástico no Rio Grande do Sul, com encontros que acontecem das 14h às 17h (dias 21 e 28), na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). As inscrições custam R$ 40,00 e devem ser feitas pelo blogspot da Cine UM - Produtora.

A oficina apresenta os resultados de pesquisas do jornalista, que é especializado em cinema, e uma série de questões que nortearam seus estudos, tais como o número de filmes fantásticos feitos no Estado; bem como quem são os profissionais envolvidos e o que contam essas histórias.

As aulas ainda incluem conteúdos expositivos, contextos históricos e conceitos temáticos encontrados na produção gaúcha do audiovisual de gênero, bem como a apresentação de trechos selecionados de filmes representativos e raros.