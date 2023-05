Fernando Catatau e Isadora Stevani apresentam performance Outra Dimensão na terça (9)

Na próxima terça-feira (9), às 20h, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) apresenta Fernando Catatau e Isadora Stevani, que se reúnem em Outra Dimensão para uma performance que aproxima a música das artes visuais, trazendo experimentos, improvisações e canções de toda a sua carreira. As imagens criadas pelos artistas Isadora Stevani e Juno B e manipuladas ao vivo por Isadora, remixam existências ficcionais com ambientes digitais e tridimensionais a partir de técnicas como animação 3D, construção de personagem e cenário e fotogrametria. Os ingressos custam R$ 15,00 com opções de meia-entrada e estão à venda por meio da plataforma Sympla.Fernando Catatau é cantor, compositor, guitarrista e produtor brasileiro natural de Fortaleza. Em 1996, fundou a banda Cidadão Instigado que possui uma sonoridade única que conquistou muitos admiradores ao longo dos seus 24 anos de existência. Como músico, Fernando Catatau já tocou e gravou com diversos artistas e participou de diversas trilhas sonoras para cinema e vídeo, mostrando sua versatilidade. Isadora Stevani nasceu em São Paulo, é diretora e artista visual. A sua prática centra-se nas possibilidades de manifestações da imagem digital: vídeo, animação 3D, escultura, realidade virtual e instalação.