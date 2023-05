Curso sobre cinema fantástico no RS será ministrado na Cinemateca Capitólio

Nos últimos dois domingos de maio, o jornalista Rodrigo Figueiredo Nunes ministra o curso Cinema Fantástico no Rio Grande do Sul, com encontros que acontecem das 14h às 17h (dias 21 e 28), na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). As inscrições custam R$ 40,00 e devem ser feitas pelo blogspot da Cine UM - Produtora.



A oficina apresenta os resultados de pesquisas do jornalista, que é especializado em cinema, e uma série de questões que nortearam seus estudos, tais como o número de filmes fantásticos feitos no Estado; bem como quem são os profissionais envolvidos e o que contam essas histórias.



As aulas ainda incluem conteúdos expositivos, contextos históricos e conceitos temáticos encontrados na produção gaúcha do audiovisual de gênero, bem como a apresentação de trechos selecionados de filmes representativos e raros.



Rodrigo Nunes trabalhou em veículos como Rádio Bandeirantes e Agência Radioweb, além da produção de podcasts. Atua como pesquisador junto a órgãos como Iencine (Instituto Estadual do Cinema do Rio Grande do Sul) e Cinemateca Paulo Amorim na implementação e manutenção do Portal do Cinema Gaúcho, um grande banco de dados sobre as produções audiovisuais feitas no estado (longas, curtas, médias, séries, entre outros), dos primórdios aos dias de hoje.