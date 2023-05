Mostra Horizontes Circenses fomenta o circo na Restinga neste final de semana

A mostra Horizontes Circenses visa fomentar, estimular e dar visibilidade à criação de números artísticos para o público do bairro Restinga, em Porto Alegre, reconhecendo o potencial ainda pouco explorado da região no setor do circo. O evento acontece neste sábado (6) e no domingo (7), às 17h, na lona instalada na rua Antônio Onofre da Silveira 84, na Restinga.



As curadoras Consuelo Vallandro e Michele Rolim selecionaram 10 números circenses por meio de uma convocatória, que inclui números de malabares, de equilíbrio e de aéreos, entre outros. Os ganhadores oferecerão à comunidade da Restinga, no final de semana seguinte, uma oficina, previamente descrita no ato de inscrição, de introdução a alguma modalidade de artes circenses.



Cada número selecionado recebe um cachê prévio de R$ 700,00 e concorrerá aos prêmios de R$ 2.500,00 para o primeiro lugar, R$ 1.500,00 para o segundo e R$ 1.000,00 para o terceiro. Compõem o grupo de jurados: Débora Rodrigues, do grupo Circo Girassol; Gabriel Martins, artista independente, e João Bachilli diretor artístico do grupo Tholl. O festival conta, também, com atrações convidadas: Cotidiano Urbano, do Restinga Crew, e grupo Acapoeira, ambos da comunidade local. Ainda, entre as atrações, estão previstas apresentações do Circo Bonaldo.