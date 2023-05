Fito Páez celebra 30 anos do disco 'El amor después del amor' em show no Araújo Vianna

Fito Páez, pianista, compositor e roqueiro argentino, volta a Porto Alegre para comemorar os 30 anos do disco El amor después del amor, com clássicos como o que dá nome ao álbum, A rodar mi vida, La Verónica e outros sucessos. O show acontece no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (6), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 210,00.Álbum mais vendido em toda a história do rock argentino, com mais de um milhão de cópias vendidas. Figurou, em 2007, a 13ª posição da lista dos 100 maiores discos do rock argentino pela Rolling Stone. Lançado em 1992, é o sétimo disco de estúdio do artista e se tornou um sucesso absoluto, nunca mais saindo dos ouvidos do público.