Livro de contos é lançado em sessão de autógrafos neste sábado (6)

Narrativas que registram um único e singelo instante cheio de graça ou estranheza. É assim que Cristiano Baldi, escritor e professor universitário, define os contos do livro Inço do Asfalto, estreia literária do escritor Roberto Fernandes Monteiro (edição do autor, 2023). A obra terá sessão de autógrafos neste sábado (6), das 18h às 21h, no Apolinário Bar (rua da República, 552). A entrada para o evento é gratuita e o livro será vendido por R$ 36,00.



A publicação conta com colagens digitais, feitas especialmente para a obra, de autoria da designer Alana Anillo, que também é responsável pela capa, diagramação e projeto gráfico de Inço do Asfalto. A coordenação editorial é de Flávia Cunha, jornalista e mestre em Literatura Comparada pela Ufrgs. Desde 2018, a produtora editorial dá suporte para escritores independentes lançarem livros que contam com a participação de profissionais experientes dessa cadeia produtiva, como designers e revisores.



No conto que dá título ao livro, o autor dá voz a uma erva daninha nascida no meio da dureza urbana. Este inço é uma representação da solidão e estranhamento em relação à realidade, também presente nas demais narrativas criadas pelo escritor.