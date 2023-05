Bryan Behr volta a Porto Alegre com a turnê 'Todas as coisas do coração'

O cantor e compositor catarinense Bryan Brehr desembarca em Porto Alegre para apresentar a turnê Todas as coisas do coração. O show acontece no Agulha Bar (rua Conselheiro Camargo, 300) neste domingo (7), às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 30,00. Essa é a segunda passagem do artista brusquense na capital dos gaúcha. Na primeira, o artista realizou uma apresentação enérgica, com as pessoas cantando todas as músicas do início ao fim. O show conta com os maiores sucessos de sua carreira, incluindo o hit A Vida É Boa Com Você, assim como Da primeira vez (From the first time), em parceria com Calum Scott, e a nova música de trabalho Conversas de travesseiro, além de mais canções que marcaram sua trajetória na música e outras novidades. A turnê Todas as coisas do coração já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Blumenau com ingressos esgotados em algumas apresentações. Além do audiovisual, o álbum já está disponível nas plataformas digitais de música.