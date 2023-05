Clássico de Tim Burton, 'Frankenweenie' será exibido na Cinemateca Capitólio neste final de semana

A próxima edição da Sessão Vagalume vai exibir Frankenweenie, um clássico de Tim Burton. As exibições na versão dublada acontecem neste sábado (6) e no domingo (7), sempre às 15h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). Os ingressos, a preços populares, custam R$ 4,00 (com opções de meia entrada). Rodado em preto e branco, o filme foi produzido com a técnica stop-motion, que consiste na captação de várias imagens em sequência com objetos inanimados. Essa paródia de filmes de terror feita para crianças é um remake de um curta-metragem homônimo, também criado e dirigido por Burton em 1984. Na trama, um menino - Victor Frankenstein - ressuscita seu cão de estimação, Sparky, com técnicas de bioeletricidade. Um amigo do garoto descobre tudo e, a partir daí, Victor e Sparky terão um desafio e tanto pela frente. Para completar a programação, a partir das 14h30min, os espectadores poderão conhecer os principais espaços do prédio inaugurado em 1928, e que abriga a maior cinemateca do sul do País. Na sala do projecionista, crianças e adultos poderão manusear os rolos de filme e conferir de perto os projetores em película e os digitais. A biblioteca e a sala do acervo também estão inclusas no roteiro. O passeio é gratuito e serão distribuídas apenas 20 senhas para o público.